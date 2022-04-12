الاتحاد الدولي يطلق منصة رقمية للبث الحيّ لمباريات كرة القدم

المصدر: وكالات

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء منصة "فيفا +" الرقمية المجانية لبث المباريات الحيّة والمحتوى المخصص للألعاب وأرشيف كأس العالم، في خدمة ستكون متوفرة بخمس لغات وتهدف خصوصاً إلى تسليط الضوء على كرة القدم النسائية.

وقال "فيفا" في بيان إن هذه المنصة ستقدم "فرصة مشاهدة مباريات مباشرة من كل ركن من أركان العالم، إضافة لألعاب تفاعلية وآخر الأخبار ومعلومات البطولات ومحتوى فيديو منقطع النظير".

واعتبر رئيس الاتحاد السويسري جاني إنفانتينو أن "فيفا" هي الخطوة التالية لرؤيتنا من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية وشمولية، إذ تدعم هذه المنصة مهمة فيفا الرئيسية والمتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم عالمياً".

وأضاف "يمثل هذا المشروع تحولاً ثقافياً في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها، وقد كان هذا الأمر جزءاً أساسياً من رؤيتي 2020-2023، وبهذا نضفي طابعاً ديموقراطياً على كرة القدم بمشاركتها مع الجماهير، ونحن سعيدون جدا بهذا".

وأوضح بيان الاتحاد الدولي أن المنصة ستبث "مع نهاية العام الحالي ما يعادل 40 ألف مباراة مباشرة سنوياً من 100 اتحاد عضو وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 110 آلاف مباراة من مباريات كرة القدم النسائية".

وستقدم المنصة أيضاً تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقاً من أكبر البطولات الأوروبية ووصولاً إلى مختلف منافسات الرجال والسيدات والشباب في كل أنحاء العالم، و"ستجدون على منصتنا منذ اليوم الأول لإطلاقها 1400 مباراة مباشرة شهرياً، وسيتضاعف هذا العدد بسرعة فائقة"، وفق البيان.

من جهة ثانية، ستكون المنصة قبل نهائيات كأس العالم المرتقبة في قطر نهاية العام الحالي "موطناً لكل ما سجلته عدسات الكاميرات في مباريات بطولتي الرجال والسيدات بما يفوق 2000 ساعة من محتوى الأرشيف، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتاح فيها مثل هذا الأرشيف لكل عشاق الكرة من دون استثناء".

وسيكون الأرشيف بدءاً من خمسينيات القرن الماضي، إضافة إلى أفلام وثائقية طويلة، وأشرطة ومسلسلات وبرامج حوارية وأفلام قصيرة.

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