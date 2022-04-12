"أهلي حلب" يفوز على الوثبة في المباراة المعادة بالدوري السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

فاز فريق أهلي حلب (الاتحاد سابقاً) على الوثبة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في مباراتهما المعادة لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم على استاد ملعب الحمدانية في مدينة حلب.

وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم السوري، أعلنت أمس الإثنين، إعادة مباراة الوثبة ومضيفه أهلي حلب التي أقيمت السبت الماضي، بعد أن توقفت المباراة قبل 20 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي، لاعتراض الفريقين على عدم احتساب هدف لكل منهما، بدايةً من الغاء الحكم هدف لـ "أهلي حلب" بداعي التسلل، واتبع بإلغاء هدف للوثبة لعدم تثبيت لاعبي الفريق الكرة عند تنفيذ ركلة الحرة الغير مباشرة المحتسبة جراء التسلل الذي اتى منه هدف "أهلي حلب".

ونجح أهلي حلب في مباراته المعادة في افتتاح التسجيل مبكراً عبر لاعبه فواز بوادقجي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله زكريا عزيزة الهدف الثاني في الدقيقة 41، قبل ان يحمل الوقت بدل الضائع الفرحة الثالثة للفريق الحلبي بتسجيل جميل العبدالله الهدف الثالث.

ورفع أهلي حلب رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما أودت خسارة الوثبة بفقدانه صدارة الترتيب العام والتراجع إلى المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق النقطتين خلف تشرين المتصدر.



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