برشلونة يُعادل فرانكفورت.. تعرف إلى نتائج مباريات الدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم الخميس عن تعادل لايبزج الألماني 1 / 1 مع ضيفه أتالانتا الإيطالي، في حين تغلب سبورتينج براجا البرتغالي 1 / صفر على ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

وفي مدينة فرانكفورت، بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل فيران توريس لمصلحة برشلونة في الدقيقة 66.

واضطر فرانكفورت للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 77، عقب تلقى البرازيلي توتا، البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل، حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ14 على التوالي، حيث ترجع أخر هزيمة تعرض لها الفريق الإسباني إلى 20 يناير الماضي، عندما خسر 2 / 3 أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

بتلك النتيجة، أصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، يوم الخميس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.

وأنقذت النيران الصديقة فريق لايبزج الألماني من الخسارة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، لتقوده للتعادل معه 1 / 1، في وقت سابق اليوم.

وبادر أتالانتا بالتسجيل عن طريق لويس مورييل في الدقيقة 17، قبل أن يهدر أندريه سيلفا ركلة جزاء للايبزج في الدقيقة 57.

وسرعان ما تمكن لايبزج من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية عن طريق ديفيد زاباكوستا، لاعب أتالانتا، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب، التي تجرى يوم الخميس القادم بملعب أتالانتا، حيث يتعين على أي من الفريقين الفوز لاستمرار مغامرته في المسابقة القارية.

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