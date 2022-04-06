بيراميدز يحتج على حكم مباراته مع الزمالك بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

تقدم نادي بيراميدز باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم على إسناد مباراته مساء اليوم الأربعاء أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز للحكم أمين عمر.

وقال بيراميدز في بيان رسمي إنه تقدم باعتراض لدى اتحاد الكرة على حكم المباراة المقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع العاشر للبطولة، وذلك فور إعلان لجنة الحكام عن طاقم تحكيم اللقاء.

وأضاف: «جاء في الخطاب الذي تم توجيه إلى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أن النادي يود تأكيد اعتراضه الكامل، على قرار تعيين الحكم أمين عمر لإدارة المباراة، في ظل أكثر من سابقة تحكيمية ارتكبها الحكم في حق النادي خلال الفترة الماضية، وآخرها خلال مباراة الفريق أمام نظيره المصري بملعب برج العرب خلال الموسم الجاري، حيث أصر الحكم على احتساب هدف من لمسة يد ضد النادي رغم وجود تقنية الفار».

وأوضح بيراميدز أنه يلتمس من اتحاد الكرة ضرورة اتخاذ اللازم لضمان العدالة التحكيمية في اللقاء خاصة وأنها «مباراة مصيرية أمام فريق كبير ولا تحتمل أي أخطاء على الإطلاق».

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