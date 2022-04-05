وزير الرياضة المصري يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

المصدر: وكالات

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اتجاه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع ناديه الانجليزي الحالي ليفربول.

وقال صبحي في تصريحات بثتها إذاعة الشباب والرياضة المصرية مساء الاثنين "نصحت صلاح باستكمال مشواره الاحترافي في نادٍ آخر غير ليفربول، ولكن اتجاهه حاليا هو توقيع عقد جديد مع الفريق الإنجليزي".

وكانت تقارير إعلامية بريطانية أشارت في مطلع الأسبوع الى أن صلاح المرتبط مع "الحمر" حتى عام 2023، قريب من التوصل الى اتفاق بشأن عقد جديد يبقيه في "أنفيلد" حتى نهاية مسيرته الكروية.

ومنذ وصوله إلى "أنفيلد" في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، فرض صلاح نفسه أحد أفضل نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز وساهم بشكل أساسي في قيادة "الحمر" الى لقبهم الأول في الدوري منذ 1990 (موسم 2019-2020) والى إحراز دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية (2019)، إضافة إلى كأس الرابطة المحلية هذا الموسم.

وكان صلاح توج هدافاً له في أول موسم (32 هدفاً) ثم تشارك في التالي مع زميله السنغالي ساديو مانيه وهداف أرسنال السابق الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (22 هدفاً). ويواصل المصري تألقه هذا الموسم بتصدره ترتيب الهدافين بعشرين هدفاً حتى الآن أمام زميله البرتغالي ديوغو جوتا والمهاجم الكوري الجنوبي لتوتنهام سون هيونغ-مين (14).

وبعد خيبة خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام زميله مانيه والمنتخب السنغالي ثم انتهاء حلم التأهل الى مونديال قطر 2022 على يد المنتخب عينه، أثار صلاح الجدل حيال مستقبله مع المنتخب الوطني لكرة القدم معتبرًا أنه كان "شرفًا" له اللعب مع بلاده "سواء كنت موجودًا أو لا".

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