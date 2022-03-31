رسمياً.. تحديد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 لمنطقة "كونكاكاف"

المصدر: لوس انجليس-أ.ف.ب.

لحق منتخبا المكسيك والولايات المتحدة بكندا الضامنة تأهلها سابقاً إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوز الأول على ضيفته السلفادور 2-صفر، ورغم خسارة الثاني بالنتيجة ذاتها أمام مضيفته كوستاريكا التي تخوض ملحقاً دولياً مع نيوزيلندا، وذلك ضمن الجولة الرابعة عشرة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وارتفع عدد المتأهلين إلى النهائيات إلى 29، بانتظار ثلاثة ملاحق ستقام في يونيو المقبل، وذلك بعد القرعة المقررة الجمعة في الدوحة.

وانهت كندا مشوارها في التصفيات بخسارة أمام بنما صفر-1 ليتجمد رصيدها عند 28 نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المكسيك، فيما احتل المنتخب الاميركي المركز الثالث مع 25 نقطة متساوياً مع كوستاريكا، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه (+11 مقابل +5).

وهي المشاركة الـ 17 في النهائيات للمكسيك والثامنة توالياً بعد تأهلها إلى دور الـ16 في المشاركات السبع الأخيرة، علماً أن أفضل نتيجة لمنتخب "إل تري" تبقى وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتين عامي 1970 و1986 على أرضه.

واحتاجت المكسيك إلى نقطة لضمان تأهلها، إلاّ أن رجال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو فازوا على السلفادور بهدفي كارلوس أورييل أنتونيا (17) والمهاجم راوول خيمينيس (43 من ركلة جزاء).

- شعور متناقض -

في المقابل، لم تؤثر الخسارة على المنتخب الأميركي الضامن لتأهله بشكل كبير إلا في حال خسارته بنتيجة ساحقة بفارق ستة أهداف.

ورغم تسجيل كوستاريكا هدفين في الشوط الثاني في غضون 8 دقائق في سان خوسيه، بداية عبر المدافع خوان بابلو فارغاس (51) وثم المهاجم أنتوني كونتريراس (59)، إلا أن ذلك لم يحل دون حجز المنتخب الأميركي لبطاقة التأهل المباشرة.

قال نجم الولايات المتحدة كريستيان بوليسيك "أنا فخور للغاية بهذه المجموعة. الشعور متناقض راهناً لأنني أكره الخسارة كثيراً. لكني فخور وأتوق للذهاب إلى كأس العالم".

تابع جناح تشلسي الإنجليزي "ليس سهلاً أن تأتي وتلعب في هذه الدول، ندرك ذلك. قاتلنا معظم المباراة، وفي نهاية اليوم نحن بين الثلاثة الاوائل وسنذهب إلى كأس العالم، لذا يجب أن نكون فخورين".

ويأتي تأهل المنتخب الأميركي بعد اخفاقه بالمشاركة في مونديال روسيا 2018، عندما دمّرت أحلامه خسارة مفاجئة امام ترينيداد وتوباغو.

وجاء الفوز الكبير الأخير لرجال المدرب غريغ بيرهالتر على بنما 5-1 في أورلاندو في توقيت مناسب، كونه صنع فارقاً جيداً في الأهداف مع كوستاريكا ضمن الصراع على المركز الثالث.

وتخوض الولايات المتحدة النهائيات للمرة الـ 11 في تاريخها، في حين أن أفضل نتيجة لها تبقى بلوغها الدور نصف النهائي خلال النسخة الأولى عام 1930 عندما كانت البطولة تقام بمشاركة 13 منتخباً فقط، فيما بلغت ربع نهائي نسخة 2002.

وحافظت كوستاريكا الرابعة على آمالها في اللحاق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر المقرر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث تخوض ملحقاً دولياً أمام نيوزيلندا في يونيو المقبل.

وكانت كندا ضمنت تأهلها إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها، بعد الأولى في 1986 عندما ودعت دور المجموعات بثلاث خسارات.

وفي مباراة هامشية، فازت جامايكا السادسة في المجموعة الموحدة على ضيفتها هندوراس (2-1) متذيلة الترتيب التي انهت الدور الثالث من دون أي فوز.

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