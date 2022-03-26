«فورمولا واحد» و«فيا» يؤكدان استمرار جائزة السعودية الكبرى

المصدر: وكالات

أكّد منظّمو بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) السبت عزمهما استمرار عقد سباق جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة 2022، غداة سلسلة هجمات استهدفت المملكة.

وتسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة حيث يقام السباق.

وأعلن الطرفان في بيان مشترك أنهما يؤكدان «بعد نقاشات مع كافة الفرق والسائقين أنّ سباق جائزة السعودية الكبرى 2022 سيستمر كما كان مقررا».

وأشارا إلى إجراء «نقاشات موسعة بين كافة الأطراف المعنية والسلطات السعودية والوكالات الأمنية التي قدّمت تأكيدات مفصلة وكاملة أنّ الفاعلية آمنة».

وأوضحا أنّ كافة الأطراف المعنية «ستواصل حوارا مفتوحا وواضحا خلال الفاعلية (المستمرة حتى الأحد) وفي المستقبل».

بدورها، أكدّت رابطة سائقي الجائزة الكبرى أنها ستواصل السباق بعد «نقاشات واسعة».

وقالت الرابطة في بيان «نأمل أنّ يتم تذكر سباق جائزة السعودية الكبرى كسباق جيد عوضا عن الحادث الذي وقع أمس».

وأكد العديد من قادة الفرق المتسابقة من جانبهم لوسائل الإعلام الحاضرة في المكان «سنواصل السباق».

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