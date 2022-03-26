سوداني يسدد 365 ركلة جزاء بنجاح خلال ساعة.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارت اليوم

دخل اللاعب السوداني رمضان رحمة (من أصحاب الهمم) موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسديد 365 ركلة من نقطة الجزاء خلال ساعة واحدة.

وأشرف على التسديدات حكام دوليين عقب 500 مراسلة إلكترونية بين رحمة ومكتب غينيس خلال 18 شهراً.

وذكر موقع «باكر نيوز» أن رمضان (36 عاماً)، حقق رقماً قياسياً عالمياً لأكثر عدد ضربات جزاء خلال ساعة – تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة، محققاً 365 ركلة احترافية خلال ساعة.

وفي العام 1986 وبعمر 6 سنوات، وخلال عودته من رياض الأطفال، عبر رمضان رحمة بقدميه طريقاً مؤدياً إلى المنزل، وعلى الرغم من قصر المسافة إلى أنه فقد ساقاً خلال هذا الطريق القصير، فقد اعترضته شاحنة قذفت به عرض الشارع ونقلته ومستقبله إلى مرحلة جديدة اختار فيها أن يكون مثالاً وعبرةً للصمود والتحدي والعزيمة.

واحتفت الجالية السودانية يوم الخميس الماضي بالبطل رمضان رحمة الذي انتقل إلى دبي لاستلام شهادة غينيس للأرقام القياسية.

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