الوحدة يحقق انتصاره الـ 15 على التوالي في دوري السلة السوري

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق الوحدة السوري انتصاره الـ 15 على التوالي في دوري السلة السوري للموسم الحالي، بفوزه العريض على الفيحاء بفارق 76 نقطة وبنتيجة "111-35"، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة 15 من عمر البطولة، والتي سجلت فوز الطليعة على مضيفه الثورة "73-68"، والنواعير على ضيفه الوثبة "72-66"، وعودة أهلي حلب "الاتحاد سابقاً" بانتصارٍ عريض من صالة الجيش بواقع "74-56"، وتخطي الجلاء على ارض صالة ناديه حاجز المئة نقطة بفوزه على جاره الحرية "101-83"، وخسارة حطين خارج ارضه أمام حامل اللقب فريق الكرامة بواقع "50-80".

وواصل الوحدة مسيرته الثابتة نحو استعادة لقب بطولة الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 2002، بابتعاد الفريق الدمشقي مع نهاية الجولة 15 بصدارة الترتيب العام برصيد 30 نقطة، وبفارق أربعة نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أهلي حلب، وبفارق ستة نقاط عن كل من الجيش والجلاء المتشاركين المركز الثالث.

وحافظ حامل اللقب الكرامة على شراكته مع جاره النواعير في المركز الخامس برصيد 23 نقطة لكل منهما، فيما أودت خسارة الوثبة إلى تراجعه للمركز السابع برصيد 21 نقطة، بفارق النقطتين عن الطليعة في المركز الثامن، وحافظ الحرية رغم خسارته على مركزه التاسع برصيد 18 نقطة، بفارق النقطة عن كل من الثورة والفيحاء المتشاركين للمركز العاشر، وليتذيل حطين الساحلي الترتيب في المركز 12 برصيد 16 نقطة.

وتستكمل البطولة غدا بافتتاح الجولة 16، بلقاء فريق الفيحاء وضيفه الحرية، على أن تقام خمس مباريات عصر بعد غدٍ بلقاء الوحدة المتصدر مع مضيفه الطليعة، وحلول الثورة ضيفاً على حامل اللقب الكرامة، واستضافة الوثبة لفريق أهلي حلب، وتوجه النواعير للقاء حطين الساحلي، قبل أن يسدل الستار عن الجولة بلقاء فض الشراكة على صعيد المركز الثالث الذي يجمع صاحب الضيافة الجلاء مع الجيش.

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