بولندا تتأهل رسميا إلى نهائي "ملحق المونديال" بعد إقصاء روسيا "إداريا"

المصدر: وكالات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس تأهل منتخب بولندا رسمياً الى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل الى مونديال 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية بعقوبة إدارية.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وتشيكيا في 29 منه، لكن فيفا قرر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب غزوه لأوكرانيا.

وقال في بيان "بعد القرار الصادر في 28 فبراير الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والقاضي بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات فيفا وويفا حتى اشعار آخر، قرر فيفا تأهل بولندا رسمياً الى نهائي الملحق المسار الثاني". كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالي أيضاً واقامتها في يونيو المقبل. وقال فيفا "تم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة الثانية أيضاً ضمن هذا المسار بين ويلز والنمسا".

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