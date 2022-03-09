الهلال والاتحاد.. خسارة أولى للمتصدر بعد 13 مباراة في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

ألحق الهلال حامل اللقب الخسارة الأولى بضيفه الاتحاد المتصدر بعد 13 مباراة بفوزه عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الكلاسيكو المؤجل من المرحلة الثانية عشرة لدوري السعودي لكرة القدم.

سجل هدفي الهلال، سالم الدوسري (16 من ركلة جزاء) والنيجيري أوديون إيغالو (68)، فيما سجل للخاسر هارون كمارا (59).

وهي الخسارة الأولى للاتحاد بعد 13 مباراة متتالية لم يهدر خلالها سوى نقطتين فقط والثالثة هذا الموسم مقابل 17 فوزاً و3 تعادلات، ليتجمد رصيده في الصدارة عند 54 نقطة من 23 مباراة، فيما رفع الهلال رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، مع مباراتين مؤجلتين.

بدأ الشوط الأول سريعاً وتهيأت فرصة للاتحاد لكن كرة هارون كمارا امسكها عبدالله المعيوف على دفعتين (2)، وتحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري أرضية على يمين الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (16).

وكاد الاتحاد يعادل النتيجة لكن رأسية عبدالعزيز البيشي مرت بمحاذاة القائم (19)، وانقذ غروهي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة سالم الانفرادية وحولها لركنية (21)، فيما لاحت فرصة للهلال لتعزيز تقدمه بهدف ثانٍ لولا يقظة غروهي الذي تصدى لكرة النيجيري إيغالو (32).

وأهدر الاتحاد هدفاً محققاً عندما تلقى البرازيلي رومارينيو داسيلفا كرة داخل منطقة الجزاء وصوبها قوية بجانب القائم (44)، وواجه هارون كمارا المرمى وسدد فوق العارضة (45+2).

وفي الشوط الثاني، انفرد رومارينيو بالمرمى وتجاوز الحارس ولعب الكرة بجوار القائم (55)، ومن هجمة منسقة أدرك الاتحاد التعادل عندما تابع هارون كمارا عرضية لعبها داخل المرمى على يمين عبدالله المعيوف (59)، لكن الرد الهلالي لم يتأخر سوى تسع دقائق عندما تلقى إيغالو كرة على حدود منطقة الجزاء فاستدار وسدها قوية أرضية على يمين غروهي (68).

وفوت الاتحاد ادراك التعادل في ابرز فرصة لهارون كمارا الذي فشل في استغلال الكرة العرضية لتفقد خطورتها (70).

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