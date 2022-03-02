ميلان وانتر .. "ديربي" غاضب على صاحب الأرض وهذا موعد الحسم

المصدر: محمد الحتو - دبي

سقط ميلان في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، الثلاثاء، مهدراً فرصاً بالجملة للتهديف خلال "ديربي الغضب" الشهير الذي لم يبح بكثير من أسراره للجماهير التي توقعت مباراة أنضج تكتيكياً.

وتسابق لاعبو ميلان على إضاعة الفرصة تلو الأخرى في الشوط الأول خصوصاً من جانب المهاجم البرتغالي لياو الذي تم استبداله في الشوط الثاني الكرواتي أنتي ريبيتش دون أن ينجح الفريق في اغتنام أرضه قبل المواجهة المرتقبة في الإياب المقررة في 20 أبريل المقبل، وكأن مباراة الأمس صبت غضبها على صاحب الأرض الميلان وحرمته الفوز.

في المقابل، بدا الإنتر تائهاً في الشوط الأول قبل أن يتحسن أداؤه تدريجياً بحثاً عن التسجيل لكن الأرجنتيني لاوتارو والبوسني دجيكو لم يكونا عند الموعد.

وحاول الفريقين التهديف في الشوط الثاني الذي كان فيه ميلان الأخطر نسبياً لكن دفاع الانتر أوقف كرات الفرنسي جيرو، في وقت أجرى مدرب الانتر إنزاغي تعديلات فنية بإشراك التشيلي أليكسيس سانشيز ومواطنه أوتورو فيدال دون جدوى من التهديد الحقيقي لمرمى ميلان، لتنتهي المواجهة بتعادل سلبي.

يذكر أن المتأهل من نصف نهائي ميلان والإنتر سيواجه في النهائي الفائز من لقاء فيورنتينا ويوفنتوس اللذين سيلعبان اليوم الأربعاء في موقعة الذهاب و20 أبريل المقبل في الإياب.

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