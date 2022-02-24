خطة أوروبية لتجريد روسيا من حق استضافة نهائي أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

يعكف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على وضع خطط طوارئ بشأن المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ومن المقرر أن يستضيف ملعب جازبروم أرينا في سان بطرسبرج الذي يتسع لـ68 آلف مشجع، المباراة النهائية لدوري الأبطال ، لكن ربما يضطر يويفا لنقل البطولة من روسيا.

وشنت روسيا اليوم الخميس هجوما على أوكرانيا ، وسمع دوي الانفجارات في العاصمة كييف كما تردد وقوع انفجارات أخرى في اوديسا وخاركيف.وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الخميس ، فإن يويفا يراقب الأوضاع عن كثب ، تحسبا لتجريد روسيا من حق استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر لها يوم 28 مايو المقبل.

ورجحت "بي ايه ميديا" أن يتأخر قرار يويفا فيما يخص المدينة الجديدة التي ستستضيف النهائي الأوروبي، لحين معرفة طرفي المباراة النهائية. وأشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أنه في حال تأهل فريقان من إنجلترا للمباراة النهائية مثلما حدث في النسخة الماضية عندما التقى مانشستر سيتي مع تشيلسي، فإن النهائي قد يُنقل إلى إنجلترا. كما يبحث يويفا مصير منتخب روسيا من خوض مباراة وربما مباراتين على أرضه في مارس المقبل ضمن الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

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