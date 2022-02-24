قمة الوداد والزمالك تشد الأنظار.. وحوار سوداني بين المريخ والهلال في ثالث جولات "أبطال إفريقيا"

المصدر: وكالات

تشهد الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي تقام غدا وبعد غد العديد من المواجهات الساخنة في ظل رغبة الفرق المشاركة في إنعاش آمالها من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية. وتشهد المجموعة الرابعة، مواجهة عربية من العيار الثقيل بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الزمالك المصري، بينما يجرى لقاء أنجولي خالص بين بيترو أتلتيكو وساجرادا اسبيرانسا بالمجموعة نفسها.

ويتصدر بيترو أتلتيكو الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتاجد ساجرادا، الذي يشارك لأول مرة في مرحلة المجموعات، في ذيل الترتيب بنقطة واحدة. ولا بديل أمام الفريقين المغربي والمصري سوى الحصول على النقاط الثلاث، لتعزيز حظوظهما في الصعود للدور المقبل، لاسيما بعد فشلهما في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية.

ويتطلع الرجاء البيضاوي المغربي للحفاظ على انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية للمسابقة، عندما يستضيف حوريا كوناكري الغيني، بينما يحل وفاق سطيف الجزائري ضيفا على أمازولو الجنوب أفريقي. ويتربع الرجاء، الفائز بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999، على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ليصبح هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بفوزه في أول جولتين، من بين الفرق الـ16 المشاركة في دور المجموعات.

وفي المجموعة الأولى، يلتقي المريخ مع ضيفه ومنافسه التقليدي الهلال في ديربي سوداني ناري، على ملعب الأهلي وي السلام بالعاصمة المصرية، التي تستضيف مواجهة ساخنة أخرى بين الأهلي المصري وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على ستاد القاهرة الدولي. ويتصدر صن داونز، بطل المسابقة عام 2016، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما يتقاسم الأهلي والمريخ المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من لقاء وحيد، حيث يتفوقان بفارق الأهداف على الهلال، صاحب المركز الأخير، المتساوي معهما في نفس الرصيد بعد خوضه لقائين.

وكان لقاء الأهلي مع ضيفه المريخ في الجولة الأولى قد تأجل بسبب مشاركة الفريق المصري ببطولة كأس العالم للأندية في الإمارات العربية المتحدة، التي حصل خلالها على المركز الثالث والميدالية البرونزية. وقرر المريخ إقامة لقاءاته في المجموعة بالقاهرة، بسبب رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتماد ملعب الفريق في أم درمان لإقامة مباريات البطولة عليه، في ظل حاجته للصيانة.

وفي مباراته الأولى بدور المجموعات تعادل المريخ بدون أهداف مع ضيفه صن داونز يوم السبت الماضي، في حين خسر الهلال صفر / 1 خارج ملعبه أمام الفريق الجنوب أفريقي في بداية مشواره بالمجموعة، قبل أن يتعادل سلبيا مع ضيفه الأهلي في الجولة الثانية يوم الجمعة الماضي.

وسيكون هذا هو اللقاء الأفريقي السابع بين قطبي الكرة السودانية، بعدما خاضا 4 لقاءات بدوري الأبطال ومباراتين بالكونفدرالية، حيث حقق المريخ فوزين، مقابل انتصار وحيد للهلال، وخيم التعادل على 3 مباريات.

وفي لقاء آخر لا يقل سخونة بالمجموعة نفسها، يستضيف الأهلي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، فريق صن داونز، في مواجهة جديدة بين الفريقين بالمسابقة. ومن بين مواجهات الجولة المقبلة قمة تونسية وديربي سوداني بالإضافة لمجموعة أخرى من اللقاءات المهمة في المجموعات الأربع. وستكون المجموعة الثالثة على موعد مع قمة تونسية منتظرة بين الترجي وضيفه النجم الساحلي، بينما يلتقي جوانينج جالاكسي البوتسواني مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بالمجموعة نفسها.

ويتصدر الترجي التونسي، الذي توج بلقب البطولة 4 مرات، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتقاسم النجم الساحلي، الفائز بالمسابقة عام 2007، المركز الثاني مع شباب بلوزداد برصيد نقطتين لكل منهما، في حين يتذيل جوانينج جالاكسي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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