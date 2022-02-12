تصريح صادم من مدرب الهلال بعد مباراة الأهلي.. "قلة احترام"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

صدم البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي، أنصار "الزعيم" بتصريح مثير للدهشة حول عدم امتلاك لاعبيه العقلية الجيدة في إدارة مباراتهم مع الأهلي المصري على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، دون أن يتطرق إلى دوره كمدير فني في التعاطي مع مجريات المباراة التي انتهت بفوز الفريق المصري برباعية نظيفة، في وقت يحمله جمهور الهلال مسؤولية عدم الإعداد للقاء بالشكل المناسب فنياً وذهنياً.

وقال جارديم لقناة أبوظبي الرياضية: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم يكن لدينا عقلية جيدة في ادارة المباراة ومع الطرد للاعبين"، مضيفاً: "من الصعب لعب 9 ضد 11، لم نكن في أفضل حالاتنا، لقد تحدثت معهم بين الشوطين بعدما أظهرنا قلة احترام للأهلي".

وكان الهلال قد لعب بتسعة لاعبين في المباراة بعد طرد لاعبيه محمد كنو وبيريرا مما سهل مهمة الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة.

وهاجم جمهور الهلال المدرب جارديم عبر منصات التواصل الاجتماعي وحملوه مع اللاعبين المطرودين كنو وبيريرا مسؤولية ما حدث في المباراة، مشددين على أن تبديلاته أسهمت في الهزيمة الثقيلة وكذلك إدارته للقاء خصوصا بعد حالة الطرد الأولى، وأوضحوا أنه كان على الجهازين الفني والإداري اعداد اللاعبين بشكل افضل نفسياً بعدما ظنوا أنهم سيكسبون الاهلي بعد الاداء الرائع الذي أظهروه أمام تشيلسي بطل أوروبا رغم الخسارة بهدف نظيف في مباراة كانوا فيها الطرف الافضل مما أكسبهم ثقة زائدة بالنفس قبل لقاء الاهلي.

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