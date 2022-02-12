بيولي: ميلان أصبح أكثر نضجا.. واستمرار غياب إبراهيموفيتش

المصدر: وكالات

قال مدرب فريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي إن فريقه أصبح أكثر نضجا ووعيا خلال هذا العام، بينما ينافس على لقب دوري الدرجة الأوى الإيطالي لكرة القدم ويسعى حاليا للتقدم إلى صدارة الترتيب. وتعززت فرصة ميلان في الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 مطلع الأسبوع الماضي عقب فوزه 2-1 على البطل إنتر ميلان في قمة مدينة ميلانو ليقلص الفارق مع الجار صاحب الصدارة إلى نقطة وحيدة.

وفي الموسم الماضي احتل ميلان الصدارة حتى 13 فبراير شباط ثم تراجع مستوى أدائه واحتاج إلى الفوز على أتلانتا في أخر أيام الموسم ليحصل على المركز الثاني. وقال بيولي في مؤتمر صحافي "نحن على قناعة تامة بأن الفريق (الآن) أصبح أكثر وعيا ونضحا مما كان عليه قبل عام، وهذا طبيعي. فنحن فريق يغلب عليه الطابع الشبابي كثيرا لكننا تعرضنا للكثير سويا وتطورنا".

وأضاف بيولي "نحن ندرك أن كل مباراة لها الكثير من الأهمية وأننا سنتعامل مع كل مباراة بأكبر قدر من الاهتمام". وحاليا يحتل ميلان المركز الثالث بين فرق الدوري الإيطالي العشرين متخلفا بفارق الأهداف عن نابولي الثاني الذي يقوده المدرب لوتشيانو سباليتي والذي سيلتقي في وقت لاحق من اليوم في قمة الجولة مع إنتر ميلان المنفرد بالصدارة قبل أن يستضيف ميلان فريق سامبدرويا غدا الأحد.

وأكد بيولي استمرار غياب نجم الهجوم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن التشكيلة بينما يستمر تعافيه من الإصابة لكنه عبر عن سعادته بتمديد الفرنسي الدولي تيو هرنانديز عقده مع النادي حتى 2026 أمس.

وقال بيولي عن ذلك "هذا دليل على أن النادي لديه رؤية تتعلق بالحاضر والمستقبل". وأضاف: "تجديد عقد تيو هو إشارة ذات مغزي تتعلق بالوضع ككل. لأن وجود لاعبين يشعرون بالانتماء إلى جانب النادي الذي يفكر في الحاضر والمستقبل يدل على أن النادي يرغب في العودة إلى القمة".

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