الأهلي المصري يكتشف سراً خطيراً عن موسيماني.. "المدرب يورط النادي!"

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

اكتشف مسؤولو الأهلي المصري سراً خطيراً وراء التصريحات الساخنة للمدرب الجنوب افريقي، بيتسو موسيماني التي يُدلي بها في المؤتمرات الصحافية الخاصة بمونديال الأندية المقامة حاليا في أبوظبي.

وقالت مصادر قريبة من الأهلي أن المكتب الإعلامي رصد وجود صحافي من جنوب افريقيا، مقرب من موسيماني، قد حضر خصيصا على نفقة المدرب يقف وراء الأسئلة التي توجه له حول تجديد عقده مع النادي ومقارنته مع المدرب البرتغالي السابق مانويل جوزيه، وغيرها من الأسئلة الأخرى التي أجاب عنها مدرب الأهلي وأثارت جدلا كبيراً في الأيام الماضية.

وأدلي موسيماني بتصريحات أغضبت إدارة الأهلي أبرزها أن إدارة القلعة الحمراء لم تقدر إنجازاته مع النادي خلال مراحل التفاوض لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، انتقاده لعدد من اللاعبين أبرزهم أيمن أشرف، ومحمد شريف، والمقارنة بينه وبين مانويل جوزيه.

وكانت جولة المفاوضات الأخيرة بين وكيلة أعمال موسيماني وإدارة الأهلي في القاهرة قد انتهت دون التوصل لاتفاق بين الجانبين لإصرار الأولى على وضع شروط مالية كبيرة في عقد المدرب الجديد رفضها الأهلي جملة وتفصيلا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news