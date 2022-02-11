قميص محمد صلاح رابع الأكثر مبيعاً فى العالم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بلغت مبيعات قميص الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى خلال العام الماضى 816 ألف قطعة، حجز على إثرها الترتيب الرابع بين لاعبى كرة القدم الأعلى فى العالم خلف الثلاثى ليونيل كريستيانو رونالدو وميسى وروبرت ليفاندوفيسكى.

ووفقاً لصحيفة "ليفربول إيكو" المعنية بشئون النادى الإنجليزى فإن مبيعات كريستيانو رونالدو تصدرت اللاعبين حول العالم بواقع 1.5 مليون قميص خلال العالم الماضى.

بينما جاء ثانياً النجم ليونيل ميسي الذي بيعت قمصانه بواقع 1.2 مليون قطعة في العام الماضي، يليه روبرت ليفاندوفسكي الذي بيعت له 970 ألف قطعة خلال السنة نفسها.

وأوضح التقرير أن مبيعات قميص محمد صلاح تتفوق بشكل كبير على النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعبا باريس سان جيرمان.

ونجح ليفربول في بيع نحو 1.95 مليون قميص في 2021 خلف بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني المتصدر.

وتمثل مبيعات قميص محمد صلاح ما نسبته 42% من مبيعات ليفربول خلال العام الواحد ما دفع الصحيفة البريطانية للتساؤل حول الخسائر التي قد يجنيها الريدز حال عدم التجديد لمحمد صلاح، والذي قد يضر العائدات المالية التي يتلقاها سنويا والتي تصل الى 70 مليون جنيه استرليني بواقع 30 قيمة الرعاية للملابس بخلاف 40 متغير تمثل ما نسبته 20% من قيمة مبيعات قمصان الفريق سنوياً.

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