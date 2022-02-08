مفاجأة مدوية.. محمد أبو جبل «يتعالى» على الزمالك ويرفض تجديد عقده

المصدر: سيد مصطفى- دبي

فجر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بالإعلان عن رفض حارس المرمى الدولي، محمد أبو جبل، تمديد عقده الذي ينتهي مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وعرضت إدارة الزمالك على أبو جبل تمديد عقده لثلاث مواسم جديد مقابل حصوله على 45 مليون جنيه بخلاف 15 مليون أخرى سيحصل عليها في شكل عوائد إعلانية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكره لـ «الإمارات اليوم»، إن مسؤول في المجلس الحالي اتصل بأبوجبل فور عودته من الكاميرون رفقة المنتخب الوطني لدعوته لتجديد عقده، الإ أن المفاجأة الصادمة كانت رفض اللاعب الاستجابة للعرض وطلب التأجيل لحين الفصل في العروض التي وصلت إلى وكيل اعماله، اذ قال الحارس: «انتظروني شويه».

وتألق محمد أبو جبل بشكل لافت مع الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية التي جرت منافساتها مؤخرا في الكاميرون.

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