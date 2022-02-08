المنتخب المصري فوق مستوى النقد.. "قرار رسمي يهدد الفضائيات"

المصدر: سيد مصطفى- دبي

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، القنوات المحلية تحت المجهر في الفترة المقبلة، لرصد أي حالات ينتقص فيها من قدر المنتخب الوطني ومدربه البرتغالي، كارلوس كيروش.

وجاءت تلك الخطوة الرسمية من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوقف حالة الانتقاد التي يتعرض لها الفريق الوطني من جانب بعض المحللين ومقدمي البرامج الذين انهالوا بالانتقادات التي وصلت لحد التشكيك في قدرات بعض اللاعبين والمدرب ومن بينهم نجما الأهلي والزمالك السابقين، رضا عبد العال وإبراهيم سعيد.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف أي شخصية تنتقد أي من أفراد المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو توفير أكبر قدر من الدعم والمساندة للفراعنة قبل خوض لقائي السنغال في تصفيات المرحلة الأخيرة من كأس العالم.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر في تصريحات لقناة «سي بي سي»: «لن يكون مسموحا الهجوم على الفريق القومي لأنه يمثل مصر والمصريين»

وأضاف: «يجب الوقوف خلف المنتخب المصري وأن ندعمه، هناك بعض البرامج والنقاد لا تنتهج هذا النهج».

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