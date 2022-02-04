ركلات الترجيح "تركع" تحت أقدام المصريين على مدار 32 سنة (صور)

المصدر: دبي - سيد مصطفى

حافظت مصر على انجاز افريقي جديد تنفرد به على مدار 32 سنة، اذ لم تخسر مباراة في بطولة الأمم الافريقية بركلات الترجيح.

قبل، عام 1986، ودع منتخب الفراعنة البطولة الافريقية بضربات الترجيح في مناسبتين سابقتين قبل هذا الموعد، الا أن سوء الحظ تخلى عنها في المباراة النهائية التي جمعته بالمنتخب الكاميرون على استاد القاهرة، وفازت مصر 5-4.

واضطرت مصر لتنفيذ "ضربات المعاناة الترجيحية"، أمام كوت ديفوار في بطولة الأمم التي جرت في بوركينافاسو عام 1998، أمام كوت ديفوار، وفازت يومها لتعبر للمباراة النهائية وتفوز باللقب على حساب جنوب افريقيا.

وتكرر المشهد ذاته بين مصر وكوت ديفوار في نهائي بطولة أمم 2006، والتي نظمتها مصر، وكان الفوز فيها من نصيب الفراعنة.

ونجح الفراعنة مجدداً أن يفوزوا بضربات الترجيح على بوركينا فاسو في بطولة الأمم عام 2017، والتي نظمتها أنغولا، ليصعدوا للمباراة النهائي قبل الخسارة من الكاميرون في النهائي 1- 2.

وركعت ضربات الترجيح مجدداً تحت أقدام المنتخب المصري في النسخة الحالية من بطولة الأمم الافريقية في مناسبتين، الأولى كانت ضد ساحل العاج، وفازت مصر 5-4 وضد الكاميرون الدولة المُضيفة 3-1.