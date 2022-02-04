صدام بين الحكم جاساما "المثير للجدل" ومدرب مصر كيروش ينتهي ببطاقة حمراء (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه الحكم الغامبي بكارى جاساما "المثير للجدل" البطاقة الحمراء في وجه مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش فيما أنذر مساعده وائل جمعة خلال مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني، اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم.

واعترض كيروش على قرار الحكم دفاعاً عن لاعبه رمضان صبحي الذي اشتبك مع أحد لاعبي الكاميرون نتيجة التدخل الخشن الأمر الذي دفع جاساما في الدقيقة 89 لترك حالة رمضان والتوجه لطرد كيروش الغاضب من قرارات التحكيم، وأعقبه ببطاقة صفراء لوائل جمعة الذي خرج عن طوره أمام ردة فعل الحكم الذي احتسب قرارات عكسية مجاملة لأصحاب الأرض.

وكانت البعثة المصرية قد اعترضت على حكم المباراة منذ إسناد إدارتها له، ونقلت تقارير صحافية مصرية بأن اعتراض مصر ينطلق من أن الحكم متورط في واقعة لم يتم انتهاء التحقيق فيها حتى الآن فكيف يتم اسناد مباراة له رغم أن سكازوى صاحب فضيحة تونس ومالي تم إبعاده عن البطولة".