تصدي أبوجبل التاريخي أمام المغرب الذي صعد بمصر إلى نصف النهائي (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تغنى حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع تويتر، بالتصدي التاريخي لحارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل، أمام المغرب في الدقائق الأخيرة قبل أن يخرج مصاباً من المباراة، حيث أظهر الحارس رد فعل رائع من خلال تصديه لكرة رأسية من على بعد خطوات من خط المرمى.

ونشر حساب البطولة تصدي حارس المنتخب المصري معلقاُ عليه أنه أفضل تصدي خلال مباراتي الدور قبل النهائي وقال: "جبل اسمًا وفعلًا.. محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر حافظ على تعادل الفراعنة أمام المغرب بهذا التصدي المتقن في الدقائق الأخيرة من ربع نهائي".

ويذكر أن الحارس كان مصابا خلال هذا التصدي ورفض الخروج من المباراة حيث أظهرت الكاميرات رفض الحارس الخروج وترك المرمى في الدقائق الأخيرة قبل أن يترك المرمى بعد ذلك لصالح الحارس الثالث محمد صبحي الذي قدم دقائق رائعة أيضاً في أول مشاركة دولية له.

ونجح المنتخب المصري في الوصول إلى مباراة الدور النصف النهائي عقب تخطي المغرب بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي ليقترب المنتخب المصري من حلمه الثامن تحت قيادة محمد صلاح.

جبل اسمًا وفعلًا ⛰️



محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر حافظ على تعادل الفراعنة أمام المغرب بهذا التصدي المتقن في الدقائق الأخيرة من ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/2F62MuqI0N — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 31, 2022

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