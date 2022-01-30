رسمياَ.. تراوري يعود إلى برشلونة بعد غياب 9 سنوات

المصدر: وكالات

عاد جناح المنتخب الاسباني لكرة القدم أداما تراوري إلى فريقه السابق برشلونة معاراً من ولفرهامبتون الانجليزي حتّى نهاية الموسم الحالي، حسب ما أعلن السبت النادي الكاتالوني. وأكد برشلونة في بيان صحافي "سيتكفل نادي بلاوغرانا براتب المهاجم مع خيار الشراء"، من دون تحديد قيمة الصفقة. وانضم المهاجم المالي الأصل والبالغ 26 عاماً، إلى الفريق الأوّل لـ"البلاوغرانا" في عام 2013، بعدما تخرج من أكاديميته "لا ماسيا" حيث تكتشف المواهب الكروية.

وبعدما فشل في فرض نفسه حيث لم يخض سوى 4 مباريات، غادر تراوري اسبانيا في عام 2015 للالتحاق بصفوف أستون فيلا الانجليزي، قبل أن يمضي موسمين بقميص نادي ميدلزبره، ليحل في عام 2018 في نادي ولفرهامبتون مقابل صفقة قياسية حينها بلغت 24.1 مليون دولار.

ويشتهر تراوري الذي يلعب على الجناح بفنياته وسرعته وقوته البدنية، لكنه لم ينجح في تسجيل سوى 11 هدفاً في 154 مباراة في مختلف المسابقات خاضها في ثلاثة مواسم ونصف مع "الذئاب".

وتأتي عودة تراوري إلى برشلونة ضمن خطة إدارة النادي لتعزيز الخط الهجومي للفريق الذي يشرف عليه نجمه السابق تشافي هرنانديس، وفي وقت انتكس النجم الصاعد إنسو فاتي (19 عاماً) بسبب الاصابة مجدداً وفي أوتار الركبة خلال الخسارة أمام أتلتيك بلباو بركلات الترجيح في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية عندما جرد من لقبه، وامكانية رحيل مهاجمه الفرنسي عثمان ديميبليه قبل اقفال باب سوق الانتقالات الشتوية الحالي عقب فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد بينهما.

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