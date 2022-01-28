المغربي الزلزولي يعود إلى "رديف برشلونة".. والسبب ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت صحيفة "سبورت" الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة الإسباني، أن عبدالصمد الزلزولي، الجناح المغربي، الذي برز في الفترة الأخيرة كأحد اللاعبين الشباب الصاعدين بقوة في فريق برشلونة، عاد إلى الفريق الرديف لـ"الكاتالوني"، حيث بدأ يتدرب قبل أيام تحت قيادة مدرب برشلونة "ب" سيرجيو.

وذكرت أن السبب في هذا الأمر، هو توفير دعم للفريق الرديف الذي يعاني في الفترة الأخيرة، وكذلك لأنه سيواجه فريق ريال مدريد "ب" في مباراة مهمة بالنسبة لدوري الشباب.

ونفت الصحيفة أن يكون القرار نهائي بالنسبة للاعب الذي بدأ يفرض نفسه مع الفريق الأول لبرشلونة. يذكر أن الزلزولي كان قد رفض المشاركة مع منتخب المغرب المنافس حاليا في كأس إفريقيا، وقرر الاستمرار مع فريقه لترسيخ مكانه أكثر، بعد أن لعب 12 مباراة وسجل هدفا واحدا في كل المسابقات.

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