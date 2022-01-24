وفاة لاعب عماني في الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت الملاعب العمانية حالة وفاة ثانية بعد أقل من شهر من وفاة لاعب مسقط مخلد الرقادي، حيث أعلن نادي الرستاق العماني وفاة منذر بن علي الحراصي، نجل لاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

وتعود تفاصيل الوفاة الأليمة التي حدثت أمام الفريق إلى سقوط اللاعب منذر الحراصي في الملعب مغشيا عليه، وبحسب وكالات أخباريه عمانية فإن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

وكان شهر ديسمبر الماضي قد شهد حالة وفاة للاعب مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه لتشهد الملاعب العمانية حالة حزن جديدة وحادثة وفاة منذر.

ونشر نادي الرستاق الرياضي نعي للاعب منذر الحراصي، في حساب النادي "بتويتر"، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news