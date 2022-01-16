رحيل نجم الزمالك إلى التعاون السعودي مقابل مليون دولار

المصدر: وكالات

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم موافقته على رحيل مصطفي فتحي إلى التعاون السعودي بنظام البيع النهائي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن مرتضي منصور رئيس النادي عقد جلسة مع اللاعب مصطفى فتحي، حيث تمسك اللاعب بالاحتراف في نادي التعاون السعودي وطلب الموافقة على العرض المقدم للقلعة البيضاء لشراء ما تبقى من قيمة تعاقده.

وقال منصور إن مفاوضات التعاون السعودي بدأت بعرض قيمته 250 ألف دولار إلا أنه رفض ذلك.. موضحا أنه طلب رفع قيمة العرض إلى مليون دولار، وهو ما استجاب له نادي التعاون.

كما شدد رئيس نادي الزمالك على ضرورة دفع مقابل صفقة فتحي على دفعة واحدة على أن يتضمن عقد اللاعب الجديد بندا يمنع انتقاله داخل مصر لأي ناد آخر غير الأبيض.

وكلف المستشار مرتضى منصور، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي بإنهاء إجراءات انتقال مصطفى فتحي للتعاون، وإقامة حفل تكريم له على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك.

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