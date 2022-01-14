صور نادرة لزوجة رونالدو تعرض لأول مرة.. قبل أيام من إطلاق سلسلتها على "نيتفلكس"

المصدر: حميد نعمان - دبي

قامت صحيفة "ذي الصن" البريطانية بنشر مجموعة من صور الطفولة، لواحدة من أشهر زوجات نجوم الكرة العالمية، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، المرتبطة بنجم هجوم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت الصور من خلال شقيقة جورجينا الكبرى، والتي قامت بنشرها على حسابها في "إنستغرام"، حيث لم يستطع الكثيرون تمييزها في الصور مع شقيقتها، خاصة بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على ملامحها وشكلها مع تقدمها في العمر. وكانت شقيقتها قد نشرت الصور، وبدأت في طرح بعض الألغاز على متابعيها للتعرف على هوية صاحبة الصورة، قبل أن تكشف أنها شقيقتها الصغرى جورجينا.

وتأتي الصور في وقت تستعد فيه جورجينا لعرض الكثير من التفاصيل عن حياتها وارتباطها برونالدو في حلقات خاصة تعرض على "نيتفلكس" في الفترة المقبلة. وتنتظر جورجينا توأما مع رونالدو، حيث لها منه ابنة، بجانب أبناء لرونالدو من زواج سابق، كما أنها على وفاق كبير مع أفراد عائلته وخاصة والدته، الأمر الذي أسهم في استقرار عائلي بالنسبة لهما.

ومن المتوقع أن تحكي جورجينا، تفاصيل كثيرة عن التحول الكبير الذي طرأ على حياتها، من الفقر الذي عانت منه في صغرها، ثم ارتباطها بعالم الموضة، قبل التحول الكبير بالارتباط برونالدو منذ سنوات.

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