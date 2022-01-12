مبلغ مالي ضخم يمنع الاتحاد المصري من إقالة كيروش.. تعرف إليه

المصدر: سيد مصطفى- دبي

قطع اتحاد الكرة المصري الشك باليقين، إزاء مستقبل مدرب الفراعنة البرتغالي كارلوس كيروش، في ظل الانباء التي ترددت حول إقالة المدرب من منصبه وتعين مدرب وطني في الفترة المقبلة.

وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عامر حسين، أن هناك شرط جرائي وضعته اللجنة المؤقتة التي كانت تدير اتحاد الكرة في عقد كيروش، يحول دون إقالة المدرب البرتغالي، إذ ينص الشرط الجزائي على حصوله على راتب 18 شهراً هو وجهازه المعاون من راتبهم المُقدر شهريا بـ130 ألف يورو، وهو ما يقدر قيمته الاجمالية بمليوني و340 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 42 مليون جنيه مصري.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون بالخسارة من نيجيريا بهدف دون رد، وقدم منتخب الفراعنة مستوى مخيب للأمال، ووجهت الجماهير المصرية الكثير من اللوم للمدرب كيروش بسبب إدارته الخاطئة للمباراة، والتبديلات التي أجراها في مراكز اللاعبين والتي حدت من قدراتهم وأظهرت المنتخب المصري في مستوى متواضع لم يمكنه من مجاراة المنتخب النيجيري.

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