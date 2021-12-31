مسؤول سابق في الزمالك رداً عن أزمة شيكابالا: "حد لعب فى دماغه"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد أمين الصندوق السابق بنادى الزمالك طارق جبريل، أن قائد فريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده بعد البيان الذي أصدره اللاعب، وأوضح جبريل أن مشكلة اللاعب سوف تحل قريباً بعد الكشف عن كافة الأمور المتعلقة.

وقال أمين الصندوق السابق طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا حد وصل له بعض المعلومات الخاطئة وربما مزقوق للخروج بمثل هذا البيان المغلوط.. شيكابالا وقع على بياض فى بداية المفاوضات فى حضور اللواء عماد عبد العزيز".



وكان شيكابالا قد نشر بيان على حسابه الرسمي على تويتر قال فيه: "طوال مشواري مع نادى الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازلت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.. وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير قدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعين بداخلنا، منذ فترة قريبة كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز".



وأضاف شيكابالا: " تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادماً على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة".



وأوضح طارق جبريل: "لمصلحة من يتم التلاعب فى عقود شيكابالا؟.. تسلمنا نادى الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء أرقام صحيحة أو خاطئة وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها، شيكابالا حد لعب فى دماغه ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة ليخرج بهذا البيان".







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