الزمالك يصطدم بالوداد.. والأهلي مع المريخ والهلال في «أبطال إفريقيا»

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي سحبت أمس في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، الزمالك المصري في مواجهة مغربية قوية ضد الوداد ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً أتلتيكو وساغراد الأنغوليين. في المقابل حل بطل المسابقة الأهلي المصري في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيي والهلال والمريخ السودانيين في المجموعة الأولى.

كذلك أوقعت القرعة الترجي التونسي في مواجهة النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وغالاكسي البوتسواني في (الثالثة)، بينما ضمت المجموعة الثانية الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري، وحوريا كوناكري الغيني، وأمازولو الجنوب إفريقي.

يذكر أنه جرى تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى أربعة مستويات، وضم المستوى الأول الأهلي والترجي والوداد والرجاء. وتقام مباريات الجولة الأولى للبطولة يومي 11 و12 فبراير المقبل، على أن ينتهي هذا الدور في بداية شهر أبريل المقبل.

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