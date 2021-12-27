العريس ديمبلي يرد على أنباء رحيله عن برشلونة بـ"صورة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ردَّ الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة على شائعات رحيله عن النادي الكتالوني الذي ينتهي عقده معه في الصيف المقبل، وذلك من خلال نشره صورة لشعار برشلونة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الذي يحظى خلاله بمتابعة 30 مليون متابع، وذلك في إشارة إلى بقائه ضمن صفوف البارسا.

وكانت صحف أوروبية قد كشفت بأن الجناح الفرنسي لديه عروض من أندية إنجليزية أبرزها نيوكاسل، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وخصوصاً من نيوكاسل الذي عرض على ديمبلي مكافأة توقيع بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 15 مليونا أيضا.

يذكر أن ديمبلي احتفل قبل أيام بعقد قرانه على فتاة مغربية، وقام بمشاركة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، جانبا من حفل عقد القران، والذي تم على الطريقة التقليدية المغربية، وقامت العديد من المواقع المقربة من ديمبلي، ومن نادي برشلونة بنشر وتداول العديد من الصور ولقطات الفيديو من الحفل.

وظهر ديمبلي بزي مغربي تقليدي، بجانب زوجته، حيث استغل فترة التوقف الكروي الحالي بمناسبة نهاية السنة، لعقد قرانه، من خلال إقامة حفلة اقتصرت على أقاربهما واصدقائهما.

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