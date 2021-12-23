غوارديولا يكشف السر وراء انتقال توريس إلى برشلونة

المصدر: وكالات

كشف المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم بيب غوارديولا اليوم السر وراء انتقال مواطنه فيران توريس من سيتي إلى برشلونة الإسباني، وقال إن الأمر يتعلق برغبة شخصية من اللاعب بمغادرة الفريق للانضمام إلى ضقوق برشلونة، حيث أعلنت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية أن انتقاله إلى صفوف النادي الكاتالوني بات وشيكا.

وقال اللاعب والمدرب السابق لبرشلونة: "لدي شعور دائمًا أنه عندما يطرق برشلونة وريال مدريد الباب، من الصعب قول لا". وأضاف المدير الفني الكاتالوني البالغ من العمر 50 عامًا: "عندما طرق (توريس) بابي وأبدى رغبته في الرحيل، طلبت منه المغادرة".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه على الرغم من الصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة، فقد قدم العديد من العروض للجناح الدولي الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا (12 هدفًا، 22 مباراة دولية). وفي بريطانيا، أعلنت "بي بي سي" و"سكاي" مساء أمس أن النادي الكاتالوني مستعد لدفع 55 مليون يورو للتعاقد مع توريس.

وانضم توريس إلى مانشستر سيتي صيف عام 2020 قادما من فالنسيا مقابل نجو 27 مليون يورو، ونجح في الظفر معه بلقب الدوري الإنكليزي وكأس الرابطة، كما لعب المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والتي خسرها مانشستر سيتي امام مواطنه تشلسي.

وخاض توريس 43 مباراة مع مانشستر سيتي سجل خلالها 16 هدفًا. لعب سبع مباريات فقط هذا الموسم بسبب كسر في قدمه تعرض لها في أكتوبر الماضي.



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