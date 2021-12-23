مدرب المغرب يكافىء نجم برشلونة ويستبعد زياش عن قائمة كأس إفريقيا

المصدر: وكالات

وجه مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوجيتش الدعوة لعبد الصمد الزلزولي النجم الصاعد في صفوف برشلونة للانضمام إلى التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية في الكاميرون بداية العام الجديد، بينما استبعد النجم البارز في صفوف فريق تشلسي الانجليزي، حكيم زياش.

وأشاد مدرب المغرب بالمهارات الفردية للزلزولي (20 عاما) الذي ظهر مؤخرا مع الفريق الأول ببرشلونة ويرى أنه بحاجة لبعض الوقت للتأقلم مع المجموعة إذ لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن.

وكان المدرب استبعد زياش منذ أشهر بسبب مخالفة انضباطية قام بها اللاعب، دون تحديدها، كما استبعد نجم أياكس الهولندي، نصير مزراوي بسبب "ادعاء الإصابة".

ودخل زياش في خلاف مع خليلوجيتش هذا العام وغاب عن ست مباريات بتصفيات كأس العالم بين سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني لذا لم يكن الاستبعاد مفاجأة رغم أن اللاعب المولود في هولندا من أبرز لاعبي المغرب. كما استبعد نصير مزراوي ظهير أياكس أمستردام الذي واجه اتهامات بإدعاء الإصابة للغياب عن مباراة ودية منتصف العام وهو ما نفاه اللاعب.

واستمر حضور باقي الأسماء الاعتيادية وبينها عمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي، الذي اتصل بالمدرب الليلة الماضية وأخبره بإصابته بفيروس كورونا، إلى جانب لاعب واحد من الدوري المحلي وهو حارس مرمى الرجاء أنس الزنيتي. وأوضح خليلوجيتش أنه سيعلن في نهاية الشهر الجاري عن القائمة النهائية والمكونة من 30 لاعبا.

وأكد مدرب المغرب أن مهمة الفريق لن تكون سهلة في مجموعة تضم غانا وجزر القمر والجابون ويطمح رفقة اللاعبين للذهاب بعيدا في البطولة التي تنطلق في التاسع من يناير كانون الثاني وسيكون من أقوى المرشحين لنيل للقب رغم أن هدفه الرئيسي يبقى التأهل لكأس العالم بقطر 2022.

قائمة منتخب المغرب:

حراس المرمى: ياسين بونو ومنير الكجوي وأنس الزنيتي.

مدافعون: رومان غانم سايس وسفيان شاكلا ونايف أكرد وأشرف حكيمي وأدم ماسينا وسفيان الكرواني وسامي مايي وسفيان علاكوش.

لاعبو الوسط: سفيان أمرابط وسليم أملاح وأيمن برقوق وإلياس الشاعر وعمران لوزا وفيصل فجر وعز الدين أوناحي.

مهاجمون: يوسف نصيري ومنير الحدادي وسفيان بوفال وريان مايي وأيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي وزكريا أبو خلال.

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