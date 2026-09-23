محكمة التمييز الفرنسية تؤكد إحالة حكيمي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

أكدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الأربعاء إحالة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.

وفي خضم منافسات كأس العالم في منتصف يونيو، أيّدت محكمة الاستئناف في فرساي إحالة الدولي المغربي ومدافع باريس سان جرمان إلى المحاكمة، وهو القرار الذي صدر ابتدائياً في فبراير، بتهمة اغتصاب شابة عام 2023، وهو ما ينفيه اللاعب منذ بداية الإجراءات القضائية.

وقد طعن حكيمي أمام محكمة التمييز بعد وقت قصير من هذا القرار.

في فبراير 2023، أبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً حينها الشرطة في منطقة فال دو مارن جنوب شرق باريس أن حكيمي اغتصبها.

وقال مصدر في الشرطة حينها إن المدعية قالت إنها التقت حكيمي في يناير 2023 عبر انستغرام، وذهبت إلى منزله بسيارة أجرة طلبها اللاعب. وادعت أن حكيمي اغتصبها.

وأضافت أنها تمكنت بعد ذلك من دفعه بعيداً عنها، وأن إحدى صديقاتها التي كانت على تواصل معها عبر الرسائل النصية حضرت لاصطحابها.

وشكّل الطعن بالنقض آخر وسيلة استئناف متاحة للاعب ضمن النظام القضائي الفرنسي، بعدما قرر قاض في محكمة نانتير في فبراير إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في أو دو سين (منطقة باريس) بتهمة الاغتصاب، قبل أن يستأنف حكيمي القرار الابتدائي ثم يتقدم بطعن لدى محكمة النقض.

وقالت محامية الشابة، الأستاذة راشيل-فلور باردو، في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس "بعد ثلاث سنوات ونصف من المعركة القضائية، وبعد أن تعرضت موكلتي للتشهير والسحل المعنوي من قبل دفاع أشرف حكيمي، فهي مصممة على نيل العدالة وستواصل النضال حتى النهاية".