محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2021

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي بجائزة جديدة في مشواره الكروي بعدما أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، تتويجه بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية، كما أعلن المركز عن الفائزين بجوائز الأفضل في قارة إفريقيا خلال العام الجاري 2021.

كما فاز اللاعب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بلقب أفضل صانع ألعاب في القارة السمراء، وعلى مستوى المدربين فاز الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده، بلقب أفضل مدرب للمنتخبات، بعد المستوى الرائع للفريق وسلسلة انتصاراته هذا العام، كما فاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري على لقب أفضل مدرب إفريقي على مستوى الأندية، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والحصول على المركز الثالث ببطولة العالم للأندية.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ويواصل تألقه في موسمه الخامس مع الفريق، قبل فترة قصيرة من الإعلان المتوقع للتجديد مع اللاعب ليبقى في صفوف الريدز.

وأعلن المركز الدولي عن باقي الجوائز، حيث فاز الحارس السنغالي إدوارد ميندي نجم تشيلسي الإنجليزي، بلقب أفضل حارس إفريقي خلال 2021، وحصل الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، على لقب أفضل حكم إفريقي، كما نال البوركيني لاسينا تراوري لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني على لقب أفضل لاعب صاعد تحت 20 عاما.

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