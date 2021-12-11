مصر تخشى مفاجآت الأردن.. والمغرب في الحوار الـ37 مع الجزائر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم ووكالات

يشهد اليوم الثاني من دور ربع نهائي كأس العرب في كرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، مواجهة قوية تجمع قطبي الكرة المغاربية، المنتخب المغربي ونظيره الجزائري، في الحوار الـ37 في تاريخ مواجهاتهما في كل المسابقات، فيما يسعى الأردن إلى تخطّي المنتخب المصري، الرقم الصعب في البطولة، ويراهن على عنصر المفاجأة.

وكان المغرب بدأ بقوة في كأس العرب بفوزه برباعيتين نظيفتين على كل من فلسطين والأردن، فيما تخطى السعودية بهدف نظيف، ليتأهل في صدارة مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة.

من جهتها، تأهلت الجزائر ثانية عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (7)، وفارق الأهداف (7)، إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-صفر على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.

ويعول المدرب المغربي الحسين عموتة في تشكيلته الرديفة على نقاط قوة عدة، أبرزها عبدالإله الحفيظي، الذي خطف الأضواء في دور المجموعات، والذي سيكون في مواجهة قوية مع قائد المنتخب الجزائري ياسين براهيمي.

ويقول العديد من المتابعين إن الفائز من هذه المباراة سيكون حتماً في النهائي، وربما بطلاً لكأس العرب، إذ إن المنتخبين أبرزا أنيابهما منذ البداية، وفرضا نفسيهما مرشحين قويين للقب.

والتقى المنتخبان من قبل في 36 مواجهة، فاز المغرب في 17، مقابل سبعة انتصارات للجزائر، وتعادلا في 12 مناسبة. وفاز المغرب بآخر مواجهة في تصفيات بطولة إفريقيا للمحليين بثلاثية نظيفة 2019.

ويتفوق المغرب أيضاً في آخر مواجهاته أمام الجزائر في كل المباريات الرسمية بداية من كأس أمم إفريقيا 1986 في مصر التي انتهت بالتعادل، وفي 1988 بفوز «أسود الأطلس» بهدف من دون مقابل. كما تواجها في الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا في تونس 2004، حيث فاز المغرب 3-1، قبل أن يجدد المغرب فوزه برباعية نظيفة في عام 2012 خلال تصفيات البطولة نفسها، بعدما خسر ذهاباً 1-صفر.

عودة «أفشة»

في المقابل، يسعى منتخب الأردن إلى تحقيق أولى مفاجآت كأس العرب، عندما يواجه نظيره المصري على استاد الجنوب.

وتأهل الأردن للدور ربع النهائي، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على السعودية 1-صفر وفلسطين 5-1، خلف المغرب، بينما تأهل المنتخب المصري متصدراً للمجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن الجزائر برصيد سبع نقاط من فوزين على السودان 5-صفر ولبنان 1-صفر وتعادل مع الجزائر 1-1.

ولن تكون المواجهة سهلة على منتخب الأردن الذي يفتقد لعدد من اللاعبين، إما بسبب الإصابة أو بسبب فيروس كورونا.

ويغيب عن صفوف الأردن الذي يقوده المدرب العراقي عدنان حمد، الثلاثي محمد الدميري وأحمد سريرة وبهاء فيصل بسبب الإصابة، ومهند خيرالله المصاب بفيروس كورونا، إضافة إلى يزن العرب الذي يعاني إصابة طفيفة قد تمنعه من المشاركة أمام المنتخب المصري، الذي يفتقد هو الآخر للثلاثي أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

ويبرز من منتخب الأردن حمزة الدردور وياسين البخيت وبهاء عبدالرحمن ومحمود مرضي ونور الروابدة، إضافة إلى علي علوان ويزن النعيمات الذي سجل هدفين في المباراة الماضية أمام فلسطين.

بينما تشكل عودة محمد مجدي «أفشة» خبراً ساراً للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، إلى جانب خبرة الحارس محمد الشناوي، واللاعبين محمود حمدي «الونش»، أحمد أبوالفتوح، عمرو السولية، حسين فيصل، مروان حمدي، ومحمد شريف.

وكان منتخب الأردن فاز على نظيره المصري ودياً 1-صفر في آخر مباراة جمعت المنتخبين عام 2016. بينما تواجه المدربان حمد وكيروش مرتين عام 2012 في مباراتين وديتين، شهدتا تعادلين 2-2 وصفر-صفر، عندما كان حمد مدرباً للأردن وكيروش مدرباً للإمارات.

أرقام من تاريخ مواجهتي اليوم

■ التقى المغرب مع الجزائر 36 مرة في المسابقات كافة، فاز المغرب في 17، والجزائر في سبعة، وتعادلا 12 مرة.

■ مصر تلتقي الأردن للمرة الخامسة، وفازت من قبل مرتين، وتعادلا مرة، وفاز الأردن في آخر مواجهة كانت ودية.

■ مدربا مصر والأردن يتواجهان للمرة الثالثة، وفي المناسبتين السابقتين تعادلا 2-2، وصفر-صفر.

■ يغيب عن الأردن: الدميري وسريرة وبهاء فيصل ومهند خيرالله، وعن مصر: أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

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