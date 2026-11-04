«ندوة الثقافة» في دبي: جائزة الشعر تجتذب 1500 مبدع

كشفت ندوة الثقافة والعلوم في دبي عن الفائزين في جائزتها للشعر العربي، التي تحتفي دورتها الثالثة باسم الشاعر الراحل أحمد بن سلطان بن سليم، تقديراً لإسهاماته وعطائه الشعري، واختياره ضمن برنامج «اليونسكو» في قائمة الاحتفاءات الخاصة ببرنامج الذكرى السنوية، وتعنى الجائزة بالشعر العربي الفصيح بأقسامه الثلاثة: العمودي، والتفعيلة، وقصيدة النثر، ولتوسيع مجال المشاركة استحدثت الندوة في هذه الدورة ثلاثة مراكز لكل مجال.

وشهدت الدورة الثالثة للجائزة إقبالاً من مختلف الدول، بمشاركة 1500 مبدع، من 44 جنسية، وكان أكثر أقسام الجائزة إقبالاً هو الشعر العمودي (بما يقارب 800 مشارك)، ثم قصيدة النثر (400 مشارك)، وشعر التفعيلة (300 مشارك)، وكانت أكثر المشاركات من مصر (418 مشاركة)، تليها سورية، ثم الجزائر، والمغرب، والأردن، والعراق، واليمن، وفلسطين، وبلغت نسبة الذكور 78%، بينما نسبة الإناث 22% من عدد المشاركات.

وفاز بالمركز الأول في الشعر العمودي عبدالعزيز شحات عبدالعزيز مراجع (مصر)، عن قصيدته تهجّد في محراب الْمعنى، وذهب المركز الثاني إلى محمد بن سيف بن حماد العبري (سلطنة عمان) عن قصيدته احتمالٌ مستعار للسّير، ونال المركز الثالث علي مصطفى لون (نيجيريا) عن قصيدته لوحةٌ يراقصها الضوء.

وفي شعر التفعيلة حاز المركز الأول علي بن عبدالباقي بن محمد آل قمبر (السعودية) عن قصيدته التَّلوِيحة الأخيرة للبئر، ونال المركز الثاني منتصر يوسف محمد أبوعمرة (فلسطين) عن قصيدته قصاصةٌ من جيب آدم، وأحرز المركز الثالث محمد إسماعيل عبدالله سويلم (مصر) عن قصيدته سيرة ذاتية للذكاء الاصطناعي.

وفي قصيدة النثر ذهب المركز الأول إلى عائشة بناني (المغرب)، عن قصيدتها متحف النساء المنسيات، وجاء في المركز الثاني شمس الدين بوكلوة (الجزائر)، عن قصيدته ما تركته اللوحة خارجها، وحاز المركز الثالث الشاعر مروان ياسين الديلمي (العراق) عن قصيدته الطفل الذي كبرت قدماه قبل أن يكبر حذاؤه.

وراعت لجنة التحكيم عند اختيارها الفائزين أهم شروط الجائزة، وهي أن تتسم بالجدة وجودة البناء الشعري وقوة الصور والأخيلة، علاوة على سلامة اللغة وحسن اختيار الموضوع الذي يدور حول القضايا الإنسانية العامة. وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للأفرع الثلاثة 300 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل فرع.

وسينظم حفل توزيع الجوائز الاثنين المقبل في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور الفائزين ولجنة التحكيم وجمهور من المثقفين والمهتمين، وستقام قبل الحفل جلسة نقاشية، يتم خلالها تقديم دراسات نقدية حول شعر الراحل أحمد بن سلطان بن سليم، أعدتها كل من الدكتورة عبير الحوسني والدكتورة حمدة العوضي والدكتورة هند المشموم.

• فاز بالمركز الأول في الشعر العمودي عبدالعزيز شحات (مصر)، عن «تهجّد في محراب المعنى».

• في قصيدة النثر ذهبت الصدارة إلى عائشة بناني (المغرب)، عن «متحف النساء المنسيات».