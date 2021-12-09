رسمياً.. تعرف إلى الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في دوري ابطال اوروبا

دبي-الامارات اليوم.

حسمت هوية الفرق المتاهلة الى الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا بكرة القدم في ختام دور المجموعات ليلة الاربعاء، باستثناء مجموعة واحدة هي السادسة مازال الصراع قائما عليها بسبب تاجيل مباراة اتلانتا وفياريال التي كانت مقررة مساء امس الاربعاء الى مساء اليوم الخميس، وذلك لتراكم الثلوج في مدينة بريجامو الايطالية مستضيفة المياراة.

وكان من ابرز المفاجآت في دور المجموعات خروج برشلونة لاول مرة في تاريخه منذ 20 عاما بعد خسارته امام بايرن ميونيخ 3-صفر فيما تاهل اتليتكو مدريد في اللحظة الاخيرة بفوزه على بورتو البرتغالي 3-1.

يذكر أنه يتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركز الأول والثاني في المجموعة الى الدور ثمن النهائي، بينما ينتقل الثالث للمشاركة في ملحق دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويخرج الرابع من المنافسة.

فيما يلي الترتيب النهائي للمجموعات الثمانية (يتبقى مباراة واحدة في المجموعة السادسة):



المجموعة الأولى

مانشستر سيتي 12

باريس سان جرمان 11

لايبزيخ 7

كلوب بروج 4

المجموعة الثانية

ليفربول 18

أتلتيكو مدريد 7

بورتو 5

ميلان 4

المجموعة الثالثة

اياكس امستردام 18

سبورتينج لشبونة 9

بروسيا دورتموند 9

بشكتاش 0

المجموعة الرابعة

ريال مدريد 16

انتر ميلان 10

شيريف تيراسبول 7

شاختار 2

المجموعة الخامسة

بايرن ميونيخ 18

بنفيكا 8

برشلونة 7

دينامو كييف 1

المجموعة السادسة

مانشستر يونايتد 11

فياريال 7 (باقي مباراة)

اتلانتا 6 (باقي مباراة)

بيونج بويز 5

المجموعة السابعة

ليل 11

سالزبورغ 10

اشبيلية 6

فولفسيورغ 5

المجموعة الثامنة

يوفينتوس 15

تشلسي 13

بطرسبرغ 5

مالمو 1

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