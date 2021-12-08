كأس العرب.. جدول الدور ربع النهائي ومواعيد المباريات بتوقيت الامارات

دبي-الامارات اليوم.

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 الجاري، وذلك بعد ختام دور المجموعات ليلة الأربعاء.. وفيما يلي برنامد مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي:

ربع النهائي

- الجمعة 10 ديسمبر

(19,00) تونس - عمان (استاد المدينة التعليمية) (المباراة الرقم 25)

(23,00) قطر - الإمارات (استاد البيت) (المباراة الرقم 26)

- السبت 11 ديسمبر

(19,00) مصر - الأردن (استاد الجنوب) (المباراة الرقم 27)

(23,00) المغرب - الجزائر (استاد الثمامة) (المباراة الرقم 28)

نصف النهائي

- الأربعاء 15 ديسمبر

(19,00) الفائز من المباراة 25 - الفائز من المباراة 27 (استاد 974) (المباراة الرقم 29)

(23,00) الفائز من المباراة 26 - الفائز من المباراة 28 (استاد الثمامة) (المباراة الرقم 30)

مباراة تحديد المركز الثالث

- السبت 18 ديسمبر

(14,00) الخاسر من المباراة 29 - الخاسر من المباراة 30 (استاد 974)

النهائي

(19,00) الفائز من المباراة 29 - الفائز من المباراة 30 (استاد البيت)

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