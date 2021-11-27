كونتي يسخر مما يثار بأنه يصرف الكثير من النقود

المصدر: وكالات

سخر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مما يثار حوله من أنه يضطر لصرف الأموال لحصد الكؤوس.

وتولى كونتي تدريب توتنهام قبل ثلاثة أسابيع وأوضح بالفعل أن لديه تحفظات حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه فريقه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدرب الإيطالي كان قريبا من تدريب الفريق في الصيف ولكن المفاوضات توقفت بعدما أشير أن كونتي كان يطالب بأموال كبيرا.

ولكن المدرب صاحب الـ52 عاما، الذي حقق نجاحات مع يوفنتوس، وتشيلسي وإنتر ميلان، يقول إن روميلو لوكاكو هو اللاعب الوحيد الذي طلب ضمه.

وقال كونتي في مقابلة مع "جازيتا ديلو سبورت" : "هذا يجعلني أضحك. دعني أقول لك شيئا أن في مسيرتي في النهاية أنا أجلب النقود، لا أصرفها".

وأردف: "في كثير من الأحيان دربت لاعبين شباب، والرياضيين الذين تم إهمالهم أو إعادة بنائهم، ، لاعبون لم يفوزوا أبدا حتى ذلك الحين"؟

وأكد: "كل اللاعبين الذين أعيد تقييمهم، بفضل عملي. في مسيرتي طلبت فقط التعاقد مع لاعب يحصل على راتب كبير".

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