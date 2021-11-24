تعرف إلى الفرق العربية المشاركة في كأس العالم للأندية

المصدر: وكالات

ستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات مشاركة ثلاثة أندية عربية في البطولة للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعدما انضم الهلال السعودي إلى الأهلي المصري والجزيرة الإماراتي إلى قائمة الأندية المتأهلة.

وبلغ الهلال مونديال الأندية يوم الثلاثاء بعد فوزه على بوهانغ الكوري الجنوبي 2-صفر في نهائي دوري أبطال آسيا، ليشارك في البطولة للمرة الثانية عقب مشاركته السابقة في النسخة التي احتضنتها قطر عام 2019.

وتأهل الأهلي المصري إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا شهر يوليو الماضي عقب التغلب على كايزر شيفز الجنوب إفريقي 3-0، بينما يشارك الجزيرة كبطل للنسخة الماضية من الدوري الإماراتي.

وكانت نسخة 2019 الأولى التي تقام وسط مشاركة ثلاثة أندية عربية، وهي الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019، والترجي التونسي الحائز حينها على بطولة دوري أبطال إفريقيا، والسد القطري بطل دوري بلاده.

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