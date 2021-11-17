العروض تنهال على نجم الأهلي المصري أكرم توفيق.. من هولندا إلى السعودية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

انهالت العروض على لاعب الأهلي والمنتخب المصري المتألق، أكرم توفيق، وتلقى مؤخرا الكثير من العروض، سواء من هولندا أو السعودية أو تركيا، وكان أخر هذه العروض من قبل نادي اتحاد جدة السعودي ومن قبله عرض من نادي أياكس امستردام الهولندي.

وأشارت تقارير صادرة من داخل النادي الأهلي، إلى أهتمام نادي اتحاد جدة السعودي للاستفسار عن موقف أكرم توفيق، وإمكانية رحيله عن النادي الأهلي.

وأفادت التقارير، بأن متصدر الدوري السعودي، يسعى في الوقت الراهن، لتدعيم صفوفه الدفاعية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل مواصلة الطريق نحو تحقيق لقب دوري المحترفين بالمملكة العربية السعودية.

ويتميز أكرم توفيق بالروح القتاالية العالية في الملعب واللعب في أكثر من مركز مثل خط الوسط أو المدافع الأيمن، ونجح خلال الفترة الماضية في حجز مكانه ضمن التشكيل الأساس لفريق الأهلي ومنتخب مصر.

وسجل أكرم توفيق هدف التعادل لمنتخب مصر أمام أنغولا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضحت التقارير، بأن لاعب المنتخب المصري أحمد حجازي المحترف في اتحاد جدة، قد رشح بالفعل فكرة ضم أكرم توفيق لصفوف اتحاد جدة، وذلك بعد المستوى الفني الرائع الذي ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة، سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي.

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