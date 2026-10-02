مدرب منتخب قطر: أكرم عفيف كان مريضاً ولا أعلم إذا كان سيشارك أمام السعودية

أكد مدرب منتخب قطر الإسباني جولين لوبيتيجي، أن موقف مشاركة اللاعبين أكرم عفيف والمعز علي في مواجهة السعودية، يوم غد السبت، في نصف نهائي "خليجي 27"، لم تحسم بعد.

وقال لوبيتيجي في مؤتمر صحافي: "أكرم عفيف كان مريضاً، ولا أعلم حتى الآن إذا كان سيشارك غداً. نحن قادرون على المنافسة بوجوده أو بدونه".

وأضاف: "أتمنى أن يكون المعز علي قادراً على المشاركة ومساعدة الفريق، وسننتظر حتى صباح الغد بعد حصول اللاعبين على قسط من الراحة والتعافي لاتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيلة".