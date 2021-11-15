عاملون يعرضون على ناديهم العمل مجاناً.. "لا يستطيع دفع فواتير المياه والكهرباء"!

المصدر: وكالات

عرض العاملون في نادي هيبي الصيني العمل مجانا لمساعدة النادي على الخروج من أزمته المالية، وذلك نقلا عن خطاب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نادي هيبي بات قريبا من أن يصبح النادي الثاني في البلاد، من الدوري الممتاز، الذي يغلق أبوابه هذا العام، بعدما أعلن إيقاف نشاطه الشهر الماضي.

وأصدر هيبي بيانا قال إن نشاطه لن يستمر حتى يجد مستثمرا جديدا.

وكان نادي جيانغسو، بطل الصين العام الماضي، أوقف نشاطه في مارس بعدما أعلنت مؤسسة سونينغ المالكة للنادي وقف تمويلها.

وكان هيبي من أكثر أندية الصين إنفاقا في السنوات الماضية، وضم لاعبين مثل الثنائي الأرجنتيني إيزيكيل لافيتسي وخافيير ماسكيرانو، كما تولى مانويل بليجريني، مدرب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق، مسؤولية تدريبه خلال الفترة 2016-2018.

ورغم الإنفاق الضخم، حقق هيبي نجاحا محدودا داخل الملعب وكانت أفضل نتيجة له عندما احتل المركز الرابع في 2017.

ووقع على الخطاب 60 موظفا في هيبي، وقالوا إنهم على استعداد للعمل دون أجر حتى تستكمل عملية الهيكلة في النادي.

ونقلت شينخوا عن العاملين قولهم في الخطاب: "منذ 2020 يمر نادي هيبي بظروف لا سابق لها. النادي لا يستطيع دفع فواتير المياه والكهرباء ومصاريف سفر اللاعبين لخوض المباريات".

وتابع:"من أجل بقاء النادي في دوري الأضواء نعرض جميعا العمل بدون أجر اعتبارا من اليوم وحتى يتم استكمال خطة إعادة الهيكلة وتنتهي الأزمة".

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