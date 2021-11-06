الأهلي والزمالك.. معركة طاحنة بـ 8 أهداف

المصدر: القاهرة - رويترز

حقق الأهلي فوزا كبيرا 5-3 على الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن بيراميدز اليوم الجمعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما ظل الزمالك في المركز الرابع بست نقاط.

وتقدم الأهلي 3-صفر في أول 25 دقيقة عندما أطلق المالي أليو ديانج تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ثم بصدر محمد أبو جبل حارس الزمالك وسكنت شباكه في الدقيقة 16.

وضاعف التونسي علي معلول النتيجة عندما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل عندما أسقطه مواطنه حمزة المثلوثي لينفذ معلول الركلة بنجاح في الدقيقة 20.

وبعدها بخمس دقائق أرسل عمرو السولية تمريرة عرضية بكعب قدمه إلى محمد شريف ليتابعها في المرمى.

وقلص البديل مصطفى فتحي النتيجة في الدقيقة 52 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء استقرت في مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

لكن بعدها بدقيقة واحدة أطلق ديانج تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء أيضا ليحرز الهدف الرابع للأهلي، ثم سجل معلول هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء إثر مخالفة من المثلوثي ضد السولية.

وجعل أحمد سيد (زيزو) النتيجة 5-2 للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد عرقلة معلول لمواطنه سيف الجزيري الذي شارك في الشوط الثاني.

وقلص المغربي أشرف بنشرقي النتيجة في الدقيقة الأخيرة بتسديدة سكنت مرمى الشناوي.

وشهدت الدقيقة 63 تسجيل شريف للهدف الخامس للأهلي بعد متابعة تسديدة ارتدت من أبوجبل الذي تصدى لركلة جزاء سددها معلول لكن الحكم أعاد الركلة ليحرز معلول هدفه الشخصي الثاني والخامس للأهلي.

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