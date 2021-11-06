أرقام رونالدو ضد غوارديولا تُقلق مشجعي «الشياطين» في ديربي مانشستر

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

يتجدد اللقاء مرة أخرى بين المدرب الإسباني لفريق مان سيتي، بيب غوارديولا، والقناص البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواجه غوارديولا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم ضمن الجولة الـ11، بعد انتقاله الصيف الماضي إلى مان يونايتد، حيث سجل تسعة أهداف في 12 مباراة بكل المسابقات، وأغلب أهدافه كانت حاسمة، آخرها تسجيل التعادل لفريقه أمام أتالانتا الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا.

لكن المثير للقلق بالنسبة لمشجعي مانشستر يونايتد، هو أن رونالدو لا يسجل كثيراً حين يواجه الفرق التي يدربها غوارديولا (برشلونة - البايرن وحالياً سيتي)، ففي 16 مواجهة فاز في أربع فقط، وخسر في ثماني مباريات، بينما لم يسجل سوى سبعة أهداف، كما أن رونالدو انتظر ست مباريات ليسجل أول فوز على غوارديولا وكان في كأس إسبانيا 2011 بقميص الريال وقتها. ولا يقدم سيتي أفضل مبارياته حالياً في الدوري الإنجليزي، حيث خسر الأسبوع الماضي أمام كريستال بالاس 0-2، ويتفوق على مان يونايتد بثلاث نقاط فقط.

• رونالدو فاز أربع مرات فقط، في 16 مواجهة سابقة أمام غوارديولا.

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