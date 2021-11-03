الأردن يستعد للاحتفال ببطل الدوري.. صدى الأهازيج الرمثاوية أعلى من الوحداتية

المصدر: وكالات

سيكون عشاق كرة القدم الأردنية على موعد غداً الخميس لمعرفة بطل الدوري في نسخته التاسعة والستين بين الرمثا المتصدر والوحدات بطل الموسم الماضي عندما يخوضان المرحلة الثانية والعشرين الأخيرة ضد الجزيرة وشباب العقبة توالياً.

ويتصدر الرمثا الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدات، وسيكون التعادل كافياً له على ستاد عمان الدولي للظفر باللقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1981 و1982، فيما يحتاج الوحدات الى الفوز على شباب العقبة التاسع (25 نقطة) على ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان مع خسارة الرمثا أمام الجزيرة السابع (27 نقطة)، لرفع غلته من الألقاب إلى 18 لقبا.

وقال رئيس الرمثا عوني الزعبي إن فريقه "لن يفرط بالفرصة التاريخية المتاحة وسيلعب من اجل الفوز والتتويج معاً ليكمل افراح جماهير مدينة الرمثا وجماهير الفريق المنتشرة في جميع انحاء المملكة"، كاشفاً النقاب عن احتفالات ضخمة ستشهدها المدينة وعن موكب حاشد بحافلة مكشوفة من ستاد عمان الى مدينة الرمثا المجاورة للحدود السورية.

وأكد قائده الدولي المخضرم حمزة الدردور المنافس على لقب الهداف، ثقته بكافة زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير الفريق "للوقوف صفاً واحداً لتحقيق الهدف المنشود"، مشيرا الى ترقبه للحظة التاريخية برفع كأس الدوري الذي توج به من قبل مع الوحدات قبل ثلاثة مواسم.

كما يتطلع الرمثا لإنهاء احتكار أندية العاصمة على لقب الدوري الممتد منذ عام 1983، علماً بان الرمثا كان أول فريق من خارج العاصمة يتوج بلقب الدوري الأردني عام 1981.

في المقابل، يتطلع الوحدات الى المحافظة على زعامة الكرة الأردنية حيث يملك سجلاً حافلاً بالألقاب يضم 51 لقباً (17 في الدوري، 14 في كأس الكؤوس، 10 في كأس الاردن، و10 في مسابقة درع الاتحاد)، فيما يملك الرمثا 11 لقبا (5 في درع الاتحاد، لقبان في كأس الكؤوس، ومثهما في كأس الأردن والدوري).

يشار الى ان النادي الفيصلي كان أول من توج بلقب الدوري عام 1944 وهو يملك (78) لقباً محلياً، (34 في الدوري، 17 في كأس الكؤوس، 20 في كأس الاردن، 7 في درع الاتحاد).

سجل الفائزين بلقب الدوري

الفيصلي: 34 مرة

الوحدات: 17 مرة

الاهلي: 8 مرات

الجزيرة: 3 مرات

الرمثا: مرتان

شباب الأردن: مرتان

عمان: مرة واحدة

الأردن: مرة واحدة

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