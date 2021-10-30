محمد صلاح يفشل في التسجيل بالحذاء الأحمر.. هل نصيحة شيكابالا السبب (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شهدت مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت غياب نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، المصري محمد صلاح، عن التهديف، وأكتفى بصناعه الهدف الأول لفريقه الذي سجله هندرسون.

وفشل الفرعون المصري في تحظيم رقم قياسي جديد، حيث كان سيتساوى مع أسطورة الفريق، كيني دالغليش، كأفضل هدافي ليفربول ضد برايتون، إذ سجل في مباراة اليوم.

وسجل النجم المصري خمسة أهداف لـ"الريدز" في شباك برايتون، وهو نفس عدد أهداف نجم ليفربول السابق، إيان راش، في مرمى برايتون، بينما يحمل دالغليش، الرقم القياسي بستة أهداف.

وانتفض برايتون بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليفسد على صاحب الأرض استكمال أسبوع مذهل اليوم السبت.

ويقدم صلاح (29 عاما) أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف.

وحقق الفرعون المصري الأسبوع الماضي، إنجازا تاريخيا، بانفراده بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 107 أهداف، متقدما على أسطورة تشيلسي، المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، صاحب الـ104 أهداف.

وظهر محمد صلاح في مباراة برايتون وهو يرتدي الحذاء الأحمر الذي خاص به مباراة مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وسجل به ثلاثة أهداف، لكنه لم ينجح خلال مباراة اليوم في الوصول إلى الشباك رغم اللعب بنفس الحذاء الأحمر.

وكان نجم وقائد فريق الزمالك محمو عبدالرازق "شيكابالا" قد وجه نصيحة إلى محمد صلاح في حوار تليفزيوني أول من أمس، قائلا: «اوعى تغير الحذاء الأحمر، ولو هتغير يبقى لازم حذاء تتألق به مثله».

وقال شيكابالا أنه يتواصل بشكل دائم مع محمد صلاح، وأضاف في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «أتحدث بشكل مستمر مع محمد صلاح، وطالبته في آخر مرة بعدم تغيير الحذاء الأحمر الذي يرتديه» مؤكدا أنه يتألق بهذا الحذاء.

🔥🔥🔥🔥انفرااااااد.. ماذا قال شيكابالا لـ محمد صلاح بعد تألقه العالمي وسر الحذاء الاحمر ؟؟.. ويتحدث عن مباراة القمة 💥#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/2bZ2GikdbL — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2021

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