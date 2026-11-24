يحل طرابزون سبور التركي، الذي يلعب له قائد منتخب مصر محمد صلاح، ضيفًا على سسكا صوفيا البلغاري، الخميس 26 نوفمبر، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وتنطلق المباراة في العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، الموافق منتصف ليل الخميس إلى الجمعة بتوقيت الإمارات.

ويسعى طرابزون في صوفيا إلى تعويض خسارته الأوروبية الأخيرة أمام فرايبورغ الألماني بهدف دون رد على ملعبه في الخامس من نوفمبر. وكانت تلك آخر مبارياته القارية قبل فترة التوقف الدولي التي التحق خلالها صلاح بمنتخب مصر، ثم عاد إلى تركيا وشارك أساسيًا مع فريقه أمام أيوب سبور، الأحد الماضي.

وأكمل صلاح مباراة أيوب سبور التي فاز بها طرابزون بهدف سجله أوزان توفان في الدقيقة الخامسة من تمريرة فاغنر بينا. واقترب المهاجم المصري من إضافة الهدف الثاني بعد عشر دقائق حين توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها الحارس. وبقي رصيد صلاح في الدوري التركي عند تسعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

وتفصل أربعة أيام بين مباراة أيوب سبور وزيارة صوفيا. وتمنح المواجهة الأوروبية صلاح فرصة للعودة إلى التسجيل بقميص ناديه، فيما يسعى طرابزون إلى استعادة النقاط التي فقدها على أرضه في الجولة السابقة.